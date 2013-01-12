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الاحتلال يهدم مسكنين في قرية باب الشمس شرق القدس

الخميس 07 أكتوبر 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسكنين في قرية باب الشمس، قرب بلدة الزعيم، شرق القدس المحتلة.

وقال مدير بلدية الزعيم محمد أبو زياد ، إن قوات الاحتلال هدمت مسكنين، يعودان للشقيقين مراد وعمران محمد زرعي، في قرية "باب الشمس" بقرية الزعيم.

وأوضح أنه سبق وأن فككت قوات الاحتلال في السادس عشر من حزيران/ يونيو المنصرم، ثلاثة بركسات في القرية، تعود للشقيقين نفسيهما.

يذكر أن مجلس الوزراء الفلسطيني أقر في جلسته يوم 15/1/2013، استحداث هيئة محلية في محافظة القدس باسم "باب الشمس"، وكلف وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة لإدارة مجلسها القروي، لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي في القدس.

وكان نحو 250 شابا وشابة من مختلف المناطق الفلسطينية إضافة لمتضامنين أجانب، نصبوا خياما في تلك المنطقة كبداية لإنشاء القرية في شرق القدس فيما يسمى بأراضي منطقة "E1"، وذلك في إطار المقاومة الشعبية الفلسطينية لاستراد الأراضي المسلوبة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخذت قرارا بهدم مساكن القرية وحاصرتها صباح يوم السبت 12/1/2013، إلا أن إلتماسا ضد القرار قُدِم للمحكمة "العليا" الإسرائيلية، التي أوقفت تنفيذ القرار.

#الاحتلال #القدس #باب الشمس

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