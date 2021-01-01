رام الله / سما /

تَصَدرَ منح ما تسمى محكمة "الصلح الإسرائيلية" في القدس، الضوء الأخضر للمستوطنين، لأداء "صلاة صامتة" في الأقصى، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة صباح اليوم الخميس.

وتناولت الصحف الثلاث، الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس محمود عباس، من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، واطلعه فيه على آخر الاتصالات والجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

كما أبرزت، تسجيل 18 حالة وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، إضافة إلى هدم الاحتلال منزل في سلوان وإخطارات بهدم ثلاثة أخرى وتجريف أراض في سبسطية لتوسيع مستوطنة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- جريمة حرب جديدة ودعوة صريحة لحرب دينية: الاحتلال الاسرائيلي يتيح للمستوطنين أداء صلوات بالأقصى

- الرئيس: جاهزون للعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية يقبل جميع أطرافها بالشرعية الدولية

- الرئيس يهنئ نظيره المصري بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر وأمير قطر بنجاح إجراء أول انتخابات تشريعية

- الشيخ: الاعلان عن 10 آلاف وحدة استيطانية في منطقة قلنديا قتل لحل الدولتين وتمهيد لانفجار قادم وتقليص للخيارات

- الاحتلال يهدم منزلا في سلوان ومستوطنون يستولون على شقة سكنية بالبلدة

- لاجئة فلسطينية مرشحة لجائزة أكثر طالب تأثيرا في العالم

- 18 وفاة و1091 إصابة بـ"كورونا"

- محكمة الاحتلال "تجمد" الاعتقال الإداري للأسير القواسمة وجلسة ثانية للأعرج اليوم

* "الأيام":

- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري

- محكمة إسرائيلية تعطي الضوء الأخضر لـ"صلاة صامتة" لليهود في الأقصى

- هدم منزل في سلوان وإخطارات لثلاثة أخرى وتجريف أراض في سبسطية لتوسيع مستوطنة

- الإدارة الأميركية تطالب بينيت بوقف الاستيطان

- "العاد الاستيطانية" تسيطر على شقة سكنية في سلوان

- شاكيد: الدولة الفلسطينية لن تقام أبدا ويمكن لإسرائيل أن تتعلم من الإمارات

- "كورونا": 18 وفاة و1091 إصابة جديدة

- غزة: زحام أمام مقار الغرف التجارية لاستصدار تصاريح عمل في إسرائيل

* "القدس":

- الرئيس السيسي يطلع عباس على نتائج لقائه مع بينيت ويؤكد مواصلة جهود القاهرة لتوحيد البيت الفلسطيني

- هدم منزل وإخطارات والاستيلاء على شقة في سلوان وتجريف في سبسطية والساوية ومصادرة كرفان شرق يطا

- في سابقة قضائية تمهد لتكريس التقسيم الزماني والمكاني "الصلح الإسرائيلية" تسمح للمستوطنين بأداء "صلاة صامتة" في المسجد الأقصى

- 18 وفاة و1091 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والقطاع

- استنكار واسع لترويج بلدية الاحتلال بالقدس بناء 10 آلاف وحدة استيطانية في "مطار قلنديا"

- اعتقال عشرات اليهود بتهمة خداع أميركيين بملايين الدولارات

- انحسار الموجة الرابعة: 12 وفاة و2502 إصابة بالوباء في إسرائيل

- مسؤولون إسرائيليون: إدارة بايدن طلبت من بينت وقف البناء الاستيطانية