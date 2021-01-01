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قناة كان: إسرائيل تقترب من حالة مناعة القطيع

الخميس 07 أكتوبر 2021 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة كان: إسرائيل تقترب من حالة مناعة القطيع



القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة كان العبرية، اليوم الخميس، أن إسرائيل تقترب من حالة المناعة المجتمعية المسماة مناعة القطيع، ووصل عدد المطعّمين ضد كورونا بجرعة واحدة على الأقل والمتعافين من المرض إلى حوالي ثمانين بالمئة من عدد السكان، وسيتم خلال الأيام المقبلة تخفيف القيود الصحية بشكل تدريجي.

 
هذا، وصادق كابينيت كورونا عبر الهاتف الليلة الماضية على الاستمرار في استخدام بطاقة الشارة الخضراء القديمة حتى السابع عشر من الشهر الجاري بالنسبة لمن تعافى من كورونا ومَرض بعد أن تلقى اللقاح، وذلك في أعقاب صعوبات تقنية في إصدار الشارة الخضراء الجديدة. 
 
كما وناقش الوزراء إمكانية اللجوء إلى سلسلة من التسهيلات في الشارة الخضراء، منها استثناء مطاعم ومعالم سياحية تعمل في الهواء الطلق وبرك سباحة مسقوفة. 
 
يُذكر أن عدد حالات كورونا النشطة في البلاد هبط مساء أمس إلى أقل من أربعة وثلاثين ألفًا.

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