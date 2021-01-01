الصحة بغزة : نُوصي باعتماد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن توصية باعتماد الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا.

وذكر مدير دائرة الطب الوقائي مجدي ضهير أن الوزارة ستصدر تعميمًا باعتماد الجرعة الثالثة من التطعيم خلال أيام.

ودعا ضهير، المواطنين ممن مضى على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح مدة 6 أشهر للتوجه لتلقي الجرعة الثالثة، لا سيما كبار السن.

وأشار إلى أن الجرعة الثالثة لها أهمية كبيرة في خفض احتمالية الإصابة بالفيروس بشكل كبير، وتقليل أو انعدام الأمراض عند الإصابة بالفيروس، وتقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى، وتحقيق المناعة المجتمعية.