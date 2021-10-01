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شرطة التدخل تختتم دورة "التعامل مع الكوارث والأزمات" - شاهد

الخميس 07 أكتوبر 2021 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة التدخل تختتم دورة "التعامل مع الكوارث والأزمات" - شاهد



غزة / سما /

اختتمت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية دورةً متقدمة في التعامل مع الكوارث والأزمات وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني، ضمن الخطة التطويرية للقوات للارتقاء بالكادر البشري.

وذكرت قوات التدخل أن الدورة استهدفت 100 عنصر من ضباط وأفراد الوحدة في كيفية التعامل مع الكوارث والأزمات، لاسيما الطرق العملية في استخدام السلالم والإنزال، وعمليات إخلاء الجرحى والمصابين خلال تأدية المهام.

وأدى عددٌ من ضباط جهاز الدفاع المدني سلسلة من التدريبات العملياتية والميدانية مع أفراد قوات التدخل تخللها التدريب على أجهزة التنفس، وعمليات الإطفاء واستخدام خراطيم المياه بأنواعها في إطفاء الحرائق وإخمادها بالطرق الصحيحة .

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني أن الدورة هدفت إلى رفع كفاءة العاملين وتطوير قدراتهم للتعامل مع كافة الأحداث الطارئة، مشيراً إلى أن الدورة انعقدت على مدار شهر كامل.

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#شرطة التدخل #الكوارث #دورة

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