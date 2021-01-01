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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون "صلوات صامتة"

الخميس 07 أكتوبر 2021 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون "صلوات صامتة"



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وأدوا "صلوات صامتة" في باحاته.

وقال أحد حراس الأقصى ، إن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي، وأدوا صلوات فردية صامتة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، أقرت أمس الأربعاء، بـ"الحق المحدود" لليهود في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى المبارك، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو لمنعه من زيارة الحرم القدسي بسبب إقامته صلوات صامتة هناك.

#المسجد الأقصى #مستوطنون

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