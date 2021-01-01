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الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من زبوبا ويداهم منزل عائلة الأسير كممجي في كفر ذان

الخميس 07 أكتوبر 2021 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أسيرا محررا من قرية زبوبا، وداهمت منزل عائلة الأسير أيهم كممجي في بلدة كفر ذان، غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا وداهمت منزل الأسير المحرر حسن محمد الزغل، الذي يعمل مدرسا، واعتقلته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر دان غرب جنين، وداهمت منزل عائلة الأسير أيهم كممجي، أحد الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن "جلبوع" وأعيد اعتقالهم، وفتشته واستجوبت شقيقيه الأسيرين المحررين عماد وعهد وهددتهما بالاعتقال.

#الاحتلال #أيهم كممجي #زبوبا

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