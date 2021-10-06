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شاهد.. لحظة مقتل ضابطين في مصر أثناء اشتباكات مسلحة

الخميس 07 أكتوبر 2021 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. لحظة مقتل ضابطين في مصر أثناء اشتباكات مسلحة



القاهرة / وكالات /

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لحظة مقتل ضابطين أثناء وقوع اشتباكات مسلحة مع أحد العناصر الجنائية المسجلة مع رجال الشرطة بمحافظة الإسماعيلية.

وكشف الفيديو عن قيام العنصر المسجل بضرب عدد من رجال الشرطة بشكل مفاجئ أثناء وقوفهم وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابطين ومقتل العنصر الجنائي.

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