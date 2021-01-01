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كاتب كويتي يشكر دولة الاحتلال على محاربتها إيران وهذا ما دعا به "إسرائيل" لفعله بغزة ..

الخميس 07 أكتوبر 2021 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاتب كويتي يشكر دولة الاحتلال على محاربتها إيران وهذا ما دعا به "إسرائيل" لفعله بغزة ..



غزة/ سما /

وجه الكاتب الكويتي، أحمد الجارالله، شكره لدولة الاحتلال على محاربتها إيران في “سوريا ولبنان والعراق واليمن وغزة”.

وقال الجار الله في تغريدة فجرت غضباً واسعاً لاحقت تغريدته على “تويتر”، (برافوا إسرائيل دمري التموضع الايراني في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغزه التي فيها جبابره خيانة القضية الفلسطينية لاعقي أقدام خامينئ وحرسه الثوري “.

وأضاف الكاتب الكويتي الشهير، ”برافوا إسرائيل نحن مترددين في رميهم خارج حدودنا العربية لأن عملائهم كُثر في دولنا ، إسرائيل شكراً ساعدي الشعب الايراني العظيم للتخلص منهم”.

ولاقت تغريدة الكاتب الكويتي، غضباً واسعاً، على منصات التواصل الاجتماعي بعد محاولته تمجيد اسرائيل والدعوة إلى تشديد حصارها على قطاع غزة.

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