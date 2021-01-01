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الطقس: أجواء حارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات

الخميس 07 أكتوبر 2021 07:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات



رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا ا إلى حارة بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء تميل للبرودة قليلا في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبيا إلى حارة بشكل عام خصوصاً في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء لطيفة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية.

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