  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جماعات حقوق الإنسان تطالب "باي بال"بوقف سياستها التمييزية ضد الفلسطينيين

الخميس 07 أكتوبر 2021 07:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جماعات حقوق الإنسان تطالب "باي بال"بوقف سياستها التمييزية ضد الفلسطينيين



نيويورك/سما/

طالبت منظمات حقوق الإنسان  شركة خدمات الدفع الإلكتروني  الأمريكية “باي بال” بإنهاء سياستها التمييزية، التي تمنع الفلسطينيين من استخدام منصتها في الأراضي المحتلة.

وفي رسالة إلى مدير الشركة، دعا ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك حملة التضامن مع فلسطين وحركة الصوت اليهودي من أجل السلام، الشركة إلى عدم المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين والممارسات التمييزية ضدهم في الأراضي المحتلة.

وسلط الخطاب الضوء على حقيقة أنه في حين حرمت الشركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاص من استخدام المنصة منذ سنوات، إلا أنها سمحت للمستوطنين غير الشرعيين باسخدام منصاتها.

وبحسب موقع “موندويس”، قال نديم ناشف مدير المركز العربي للنهوض بوسائل التواصل الاجتماعي، إن الشركة تعمل بشكل مباشر على تشجيع الاحتلال الإسرائيلي وترسيخ آثاره المدمرة على الفلسطينيين واقتصادهم.

وأعربت منظمات حقوق الإنسان عن استيائها، ايضاً، من قرار “باي بال” بالشراكة مع لجنة مكافحة التشهير (اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة)، المنظمة التي قامت تحت ستار مكافحة خطاب الكراهية بإدامة الكراهية للإسلام والعنصرية ضد الفلسطينيين.

#باي بال #الفلسطيينين #عنصرية

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. اعتقال السائق الذي أبلغ عن أسرى نفق الحرية الستة

مصدر أمني إسرائيلي : حصلنا على معلومات مهمة بشأن أراد

للمرة الأولى منذ 1948.. ساعر يقيد مدة ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

مصدر في "حماس" يكشف عن اتفاق مع مصر على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

الشؤون المدنية تبلغ الغرف التجارية في غزة بموافقة" إسرائيل" على منح 2500 تصريح عمل جديد

الجيش يستعد للتصعيد.. واللا: حماس تمهل اسرائيل أسبوعين لحل مشكلة منحة قطر لرواتب موظفيها

"إسرائيل" تكشف معلومات عن ضابط مصري أنقذها من "هزيمة مُذلة" في حرب أكتوبر

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: لا تقدم في ملفات التهدئة وصفقة تبادل الأسرى

غزة-3

صحيفة: جملة تسهيلات اقتصادية لغزة بدءاً من الأحد

غولدا مئير في أحد المواقع العسكرية في سيناء (مكتب الصحافة الحكومي)

"إسرائيل" تكشف معلومات عن ضابط مصري أنقذها من "هزيمة مُذلة" في حرب أكتوبر

تصريح

غزة: الغرفة التجارية تعلن معايير التقدم للحصول على التصاريح الجديدة (مرفق رابط التسجيل)

قناة عبرية تزعم: إدارة بايدن بعثت "رسالة تحذيرية" للرئيس عباس.. وهذا ما جاء فيها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية