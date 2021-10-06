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"أسود الأطلس" تفترس غينيا بيساو بخماسية نظيفة في تصفيات مونديال قطر 2022 (فيديو)

الخميس 07 أكتوبر 2021 06:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أسود الأطلس" تفترس غينيا بيساو بخماسية نظيفة في تصفيات مونديال قطر 2022 (فيديو)



حقق المنتخب المغربي فوزا عريضا على ضيفه منتخب غينيا بيساو بخماسية بيضاء في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء بالجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وتناوب على تسجيل خماسية "أسود الأطلس" كل من أشرف حكيمي وعمران لوزا من ضربة جزاء وإلياس شاعير وأيوب الكعبي ومنير الحدادي في الدقائق 31 و54+1 و49 و62 و82 على الترتيب.


وبهذا الفوز، صعد المنتخب المغربي إلى صدارة المجموعة التاسعة برصيد 6 نقاط ولديه مباراة مؤجلة مع غينيا.

في المقابل، توقف رصيد غينيا بيساو عند 4 نقاط في مركز الوصافة.


وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة التاسعة، تعادل المنتخب السوداني مع نظيره الغاني بهدف لكل منهما، سجل لغينيا محمد بايو في الدقيقة الـ56، وعادل للسودان سيف تيري في الدقيقة الـ72.


وبهذا التعادل، حصل منتخب السودان على أول نقطة في رصيده بعد هزيمتين متتاليتين وبقي متذيلا لترتيب المجموعة، ورفعت غينيا رصيدها في المركز الثالث إلى نقطتين.

#المغرب و غينيا #مونديا قطر 2022 #التصفيات الافريقية الموهلة لمونديال قطر 2022 #مباراة المغرب وغينيا

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