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الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى العرب

الخميس 07 أكتوبر 2021 06:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى العرب



القاهرة/سما/

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى "الشعوب العربية التي وقفت بجانب مصر خلال أزمة 1967 وحتى الآن".


وقال السيسي: "مصر موقفتش في المعركة بمفردها، بل بالدعم والمساندة والرجال والسلاح والمال من الأشقاء العرب، وأحد أهم أسباب قدرتنا على الاستمرار والاستعداد الجيد لتحقيق نصر أكتوبر. لن ننسى لهم ذلك".

وأضاف: "هم أيضًا قدموا كثيرًا جدًا أثناء الفترة الصعبة التي مرت على مصر من أول 3 يوليو 2013 كان دعمهم قويا جدًا، وأنا أسجل هذا لشعب مصر، اللي كان عنده عشر سنين مكنش يعرف هم ساعدونا إزاي، نحن لا ننسى الفضل.. وقفوا جنبنا في كل شيء.. ولما كنا بنفتتح محطة بحر البقر قلنا إن دي من الصناديق العربية، الكويتية والسعودية والإماراتية، هي التي قدمت لنا هذه القروض نقيم بها مشروعات بائتمان ميسر على مدى زمني طويل".

#عبد الفتاح السيسي #مصر #حرب 6 أكتوبر 1973

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