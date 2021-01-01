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الكشف عن تفاصيل حول الفريق السابق بالجيش المصري الذي توجه نحوه السيسي (صورة)

الخميس 07 أكتوبر 2021 06:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل حول الفريق السابق بالجيش المصري الذي توجه نحوه السيسي (صورة)



القاهرة/سما

كشفت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل عن الفريق عبد رب النبي حافظ، الذي توجه نحوه السيسي خلال ندوة حرب أكتوبر وسط تساؤلات كثيرة عنه.


ومع بداية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصري، التي حضرها الرئيس المصري، توجه نحو شخص يدعى الفريق عبد رب النبي حافظ، حيث قال: اسمحولي نرحب بأحد أبطال حرب أكتوبر سيادة الفريق عبد رب النبي حافظ".

يعتبر الفريق عبد رب النبي حافظ واحد من أبطال حرب أكتوبر المجيدة والتي تمكن خلالها الجيش المصري من هزيمة العدو الإسرائيلي وتحطيم اسطورة خط بارليف، وولد الفريق عبد رب النبي حافظ في 16 يونيو 1930.

شارك عبد رب النبي حافظ في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيدة، وقاد عدد كبير من المعارك أبرزها معركة الدبابات الكبرى ضد إسرائيل ومعركة الجلاء.



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خلال تواجده بالحياة العسكرية شغل عبد رب النبي حافظ عدة مناصب عسكرية كان أبرزها أمين عام وزارة الدفاع ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس أركان القوات المسلحة في الفترة من 1981 إلى 1983

وحصل الفريق عبد رب النبي حافظ على عدة أوسمة منها وسام التحرير ووسام الاستقلال ووسام نجمة الشرف العسكرية، وميدالية جرحى الحرب وميدالية 6 اكتوبر.

#عبد الفتاح السيسي #الجيش المصري #حرب 6 أكتوبر 1973

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