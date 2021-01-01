قناة عبرية: لا تقدم في ملفات التهدئة وصفقة تبادل الأسرى

القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء الأربعاء، أن المحادثات بين قيادة حركة حماس وكبار المسؤولين بجهاز المخابرات المصرية، ما زالت مستمرة دون التوصل لأي اتفاق.

وبحسب القناة، فإنه لم يتم التوصل لأي انفراجة أو حدوث اختراق في ملفات التهدئة وقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين “صفقة الأسرى”.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة أن السفير القطري محمد العمادي سيزور قطاع غزة خلال الأسبوعين المقبلين لمحاولة التوصل لحل بشأن الجزء الثالث من المنحة القطرية.

ويتعلق الجزء الثالث من المنحة، برواتب الموظفين المدنيين من حكومة حماس، والذين كانوا يتلقون رواتبهم من ضمن المنحة، وهو ما ساهم في تخفيف المصروفات عن مالية حماس التي قالت هذا الشهر أنها اضطرت للاستدانة لتوفير رواتب الموظفين مع تأخر صرف المنحة.

القدس