وسط اشتباكات.. جيش الاحتلال يقتحم جنين ويهدد عائلة الأسير كممجي

جنين/سما/

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بلدة كفر دان غرب جنين من مداخل برقين واليامون.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بنحو 25 دورية، وأغلقت الشوارع الرئيسية، وسط انتشار لوحدات معززة من المشاة واليمام بين أشجار الزيتون الواقعة في المنطقة، ومنعت المركبات من المرور والتنقل عبر وادي حسن .

وأشار إلى أن اشتباكات اندلعت بين مجموعة من المقاومين، وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة.

واقتحم جنود الاحتلال منزل عائلة الأسير أيهم كممجي وهددوها بالاعتقال، بحسب ما أفاد والده لـ"القدس"

وقال فؤاد كممجي، والد الأسير وفق المصادر “اقتحم الجنود منزل ابني عماد الذي تحرر قبل أيام فقط، واتصل ضابط المخابرات من هاتفه مع ابني عهد وطلبه منه الحضور فورًا حتى لا يتم إحضاره بالقوة”.

وأضاف “عندما وصلنا وجدنا الجيش يحاصر منازل أبنائي ويحتجزون النساء والأطفال في غرفة بينما احتجزونا في غرفة أخرى”.

وذكر الأسير المحرر عهد الذي أفرج عنه قبل أيام، أن ضابط المخابرات قام بالتحقيق الميداني معه ومع شقيقه عماد وهددهما بالاعتقال وقطع رأسه اذا لم يلتزم الهدوء، مضيفًا “اعتدنا على هذه الممارسات وهي استمرار للعقاب والضغوط على أسرتنا منذ تمكن أيهم من انتزاع حريته”.

واستنكر كممجي ممارسات الاحتلال التي تنغص حياة أسرته دون مبرر، مطالبًا مؤسسات حقوق الإنسان بوضع حد لمضايقات الاحتلال التي أصبحت يومية.