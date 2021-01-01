  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وسط اشتباكات.. جيش الاحتلال يقتحم جنين ويهدد عائلة الأسير كممجي

الخميس 07 أكتوبر 2021 06:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسط اشتباكات.. جيش الاحتلال يقتحم جنين ويهدد عائلة الأسير كممجي



جنين/سما/

 اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بلدة كفر دان غرب جنين من مداخل برقين واليامون.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بنحو 25 دورية، وأغلقت الشوارع الرئيسية، وسط انتشار لوحدات معززة من المشاة واليمام بين أشجار الزيتون الواقعة في المنطقة، ومنعت المركبات من المرور والتنقل عبر وادي حسن .

وأشار إلى أن اشتباكات اندلعت بين مجموعة من المقاومين، وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة.

واقتحم جنود الاحتلال منزل عائلة الأسير أيهم كممجي وهددوها بالاعتقال، بحسب ما أفاد والده لـ"القدس"

وقال فؤاد كممجي، والد الأسير وفق المصادر “اقتحم الجنود منزل ابني عماد الذي تحرر قبل أيام فقط، واتصل ضابط المخابرات من هاتفه مع ابني عهد وطلبه منه الحضور فورًا حتى لا يتم إحضاره بالقوة”.

وأضاف “عندما وصلنا وجدنا الجيش يحاصر منازل أبنائي ويحتجزون النساء والأطفال في غرفة بينما احتجزونا في غرفة أخرى”.

وذكر الأسير المحرر عهد الذي أفرج عنه قبل أيام، أن ضابط المخابرات قام بالتحقيق الميداني معه ومع شقيقه عماد وهددهما بالاعتقال وقطع رأسه اذا لم يلتزم الهدوء، مضيفًا “اعتدنا على هذه الممارسات وهي استمرار للعقاب والضغوط على أسرتنا منذ تمكن أيهم من انتزاع حريته”.

واستنكر كممجي ممارسات الاحتلال التي تنغص حياة أسرته دون مبرر، مطالبًا مؤسسات حقوق الإنسان بوضع حد لمضايقات الاحتلال التي أصبحت يومية.

#جنين #الأسير أيهم كممجي

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب .. اعتقال السائق الذي أبلغ عن أسرى نفق الحرية الستة

مصدر أمني إسرائيلي : حصلنا على معلومات مهمة بشأن أراد

للمرة الأولى منذ 1948.. ساعر يقيد مدة ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

مصدر في "حماس" يكشف عن اتفاق مع مصر على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

الشؤون المدنية تبلغ الغرف التجارية في غزة بموافقة" إسرائيل" على منح 2500 تصريح عمل جديد

الجيش يستعد للتصعيد.. واللا: حماس تمهل اسرائيل أسبوعين لحل مشكلة منحة قطر لرواتب موظفيها

"إسرائيل" تكشف معلومات عن ضابط مصري أنقذها من "هزيمة مُذلة" في حرب أكتوبر

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: لا تقدم في ملفات التهدئة وصفقة تبادل الأسرى

غزة-3

صحيفة: جملة تسهيلات اقتصادية لغزة بدءاً من الأحد

غولدا مئير في أحد المواقع العسكرية في سيناء (مكتب الصحافة الحكومي)

"إسرائيل" تكشف معلومات عن ضابط مصري أنقذها من "هزيمة مُذلة" في حرب أكتوبر

تصريح

غزة: الغرفة التجارية تعلن معايير التقدم للحصول على التصاريح الجديدة (مرفق رابط التسجيل)

قناة عبرية تزعم: إدارة بايدن بعثت "رسالة تحذيرية" للرئيس عباس.. وهذا ما جاء فيها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية