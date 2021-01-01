رجل يقاضي "عرافة" وعدته بأمر غريب لتحسين زواجه

وكالات/سما/

رفع مواطن أمريكي دعوى قضائية ضد "عرافة"، زعمت أنها تستطيع إزالة "لعنة" وضعتها ساحرة مستأجرة على زواجه.

وقال ماورو ريستريبو إن العرافة وعدته بأنه سيصبح سعيدا في حياته مرة أخرى في حال دفع لها 5100 دولار "لطرد التعويذة".



وذكر ريستريبو أنه رفع الدعوى بعد أن منح المرأة ألف دولار في البداية، إلا أن ذلك لم يساعده بأي شكل من الأشكال في تحسين زواجه، بحسب "فوكس نيوز".

وأوضح أنه يقاضي العرافة حاليا بتهمة الاحتيال، ويطالب من خلال المحكمة الأمريكية بتعويض قدره 25 ألف دولار.

وأشار ماورو ريستريبو إلى أنه بحث عن السيدة صوفيا آدامز، التي وصفت نفسها بأنها "أخصائية الحب النفسي، وذلك للمساعدة في تحسين وضعه خلال فترة السخط".

وجاء في الدعوى المرفوعة يوم الجمعة في محكمة تورانس العليا أن هذا التوصيف جعل المدعي أكثر ثقة بأنه يتحدث مع محترف يمكن أن يساعده.