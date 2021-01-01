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ميركل تزور "إسرائيل" الأحد للمرة السابعة خلال 16 عاما

الخميس 07 أكتوبر 2021 05:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميركل تزور "إسرائيل" الأحد للمرة السابعة خلال 16 عاما



القدس المحتلة/سما/

قالت حكومة الاحتلال الاسرائيلي، مساء الأربعاء، إن المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل ستصل إسرائيل الأحد المقبل في زيارة هي السابعة لها خلال فترة ولايتها.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أن الأخير سيستضيف ميركل الأحد المقبل خلال زيارتها إلى إسرائيل.

وأوضح البيان أن هذه "ستكون الزيارة السابعة التي تقوم بها ميركل إلى إسرائيل على مدار سنوات ولايتها البالغة 16 عاما".

وستنظم الحكومة  الإسرائيلية "جلسة احتفالية" بميركل، التي ستزور لاحقا متحف "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست بالقدس.


ومن المقرر أن يبحث بينيت وميركل عددا من القضايا في مقدمتها الملف النووي الإيراني "وأهمية الحفاظ على قوة دولة إسرائيل على كافة الأصعدة وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات الإسرائيلية الألمانية".

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أبلغت ميركل، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بإلغاء زيارتها التي كانت مقررة لإسرائيل بعد أيام.

وأكدت قناة "كان" الرسمية وقتها، أن ميركل أبلغت بينيت عدم زيارتها لإسرائيل، في الوقت الراهن، بسبب الوضع الطارئ في أفغانستان، والحاجة إلى استكمال إجلاء القوات الألمانية منها.

وستكون رحلة ميركل المرتقبة إلى إسرائيل هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات. وتستعد المستشارة التي تحكم ألمانيا منذ نحو 16 عاما، لمغاردة المسرح السياسي أواخر العام الجاري، بعدما أعلنت قبل عامين نيتها فتح الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد.

#انجيلا ميركل #اسرائيل #المانيا

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