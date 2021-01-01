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الغارديان: السعودية في طريقها للاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي

الخميس 07 أكتوبر 2021 05:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الغارديان: السعودية في طريقها للاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي



لندن/سما/

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن السعودية في طريقها للاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر مقربة من نادي نيوكاسل الإنجليزي قولها إن السعودية في طريقها للاستحواذ على النادي.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن رفع الحظر المفروض من السعودية على شبكة "بي إن" الرياضية القطرية في المملكة، يفتح الطريق أمام اعتماد صفقة الاستحواذ تلك.


ولفتت الصحيفة إلى أنه قبل أشهر كان صندوق الثروة السيادية السعودي في طريقه للاستحواذ على نيوكاسل، لكن اتهام قطر بانتهاك المملكة حقوق قنواتها في السعودية عن طريق قنوات "بي أوت كيو" أعاق دون إتمام الصفقة.

وقال مصدر من داخل نيوكاسل: "انتهاء عملية قرصنة بي آوت كيو، ورفع الحظر على بي إن سبورتس في السعودية، سيجعل طريق ممهد للاستحواذ على نيوكاسل".

وتوقعت المصادر أن تصل قيمة الصفقة لأكثر من 300 مليون جنيه إسترليني.

وكان مالك نيوكاسل، مايك آشلي، دعوى تحكيم ضد الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق، بسبب رفضه اعتماد صفقة الاستحواذ السعودية، ومن المقرر النظر في تلك الدعوى في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

ولكن المصادر تقول إنه قد لا تنتظر إدارة نيوكاسل جلسات المحكمة، بسبب انتهاء الخلافات السعودية القطرية، مضيفة "لو كانت الدعوى أقيمت قبل 18 شهرا، لكانت عملية الاستحواذ السعودية تمت حينها".

ورفضت إدارة نيوكاسل إصدار أي بيانات رسمية للتعليق على تلك التقارير، فيما لم يصدر أي بيان من صندوق الثروة السيادية السعودية حول تلك التقارير أيضا.

#نيوكاسل يونايتد #السعودية #الدوري الإنجليزي الممتاز #البريميرليج

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