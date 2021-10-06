كاظم الساهر يوجه رسالة للمصريين (فيديو)

وكالات/سما/

وجه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة إلى المصريين والجيش المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر/تشرين الثاني 1973.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه كاظم الساهر على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم الأربعاء.

وقال الفنان الشهير: "إخوتي أحبتي في أم الدنيا مصر بمناسبة انتصارات أكتوبر تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة، دمتم دائما بمحبة وسلام.. صديقكم كاظم الساهر".

تهنئة من القلب للشعب المصري#كاظم_الساهر pic.twitter.com/ncoEtfnKX6 — كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) October 6, 2021



يذكر أن حرب أكتوبر، بدأت في السادس من الشهر نفسه عام 1973، الموافق 10 رمضان 1393 هـ.

وواجهت إسرائيل هجومين مفاجئين ومتزامنين للجيشين، المصري في شبه جزيرة سيناء، والسوري في هضبة الجولان المحتلة، وانتهت باستعادة سيناء.