عشرات القتلي بزلزال قوي جنوب باكستان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.7 درجة على مقياس ريختر جنوب باكستان ليل الأربعاء/الخميس.

الزلزال بحسب وسائل إعلام محلية خلف أضرارا كبيرة. فيما ذكرت وكالة فرانس نقلا عن مسؤولين إن حصيلة أولية تقدر بـ 15 إلى 20 قتيلا سقطوا جراء الزلزال المدمر.



وأكد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال وقع في تمام الساعة (22:01 مساء الأربعاء، 08.7 بتوقيت غرينتش.

وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات عند دائرة عرض 30.20 شمالا وخط طول 68.06 شرقا، وعلى بعد 16 كم شمال شرق هارناي.

