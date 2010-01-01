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لاعبات "يفجرن" فضيحة جنسية جديدة بأحد المنتخبات العالمية

الخميس 07 أكتوبر 2021 04:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعبات "يفجرن" فضيحة جنسية جديدة بأحد المنتخبات العالمية



وكالات/سما/

فجرت لاعبات المنتخب الفنزويلي لكرة القدم فضيحة جنسية جديدة في عالم المستديرة، عندما كشفن عن تعرضهن للتحرش الجنسي من طرف مدرب المنتخب كينيث زسيريميتا.


وقررت 24 لاعبة مثلن المنتخب الفنزويلي كسر حاجز الصمت وأعلن في بيان مشترك كشف حالات التحرش التي تعرضن لها من قبل المدرب زسيريميتا.

ونشرت دينا كاستيلانوس البالغة 22 عاما نجمة أتلتيكو مدريد الإسباني عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بيانا مشتركا وموقعا من اللاعبات الـ24 يتهمن فيه المدرب كينيث زسيريميتا بالتحرش والانتهاكات الجنسية.

وكان المدرب زسيريميتا قد قاد العديد من الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية الفنزويلية للسيدات لمدة 9 سنوات، حتى تم فصله عام 2017.

ويأتي الكشف عن الفضيحة الجنسية في كرة القدم الفنزويلية بعد بضعة أيام فقط على الكشف عن فضيحة مماثلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية للسيدات "NWSL" على موقعها الإلكتروني، إلغاء المباريات المقررة إقامتها في نهاية الأسبوع الجاري، بسبب التحقيقات في فضيحة جنسية بعد أن اتهمت مجموعة من اللاعبات مدرب فريق "نورث كارولينا كوريج"، بول رايلي، البالغ من العمر 58 عاما، بإكراههن على ممارسة الجنس خلال فترة عمله في العديد من الدوريات والأندية منذ عام 2010.

#فنزويلا #منتخب فنزويلا #تحرش جنسي

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