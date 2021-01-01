الاسير مقداد القواسمي: قرار التأجيل لا يقدم ولا يؤخر.. وانا مستمر في اضرابي عن الطعام

القدس المحتلة/سما/

في اول تصريح له، قال الاسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي، ان قرار المحكمة الإسرائيلية، بتجميد اعتقاله، لا يقدم او يؤخر، وانه بانتظار قرار الافراج عنه.

واضاف القواسمي، في تسجيل فيديو خلال زيارة والديه له في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي:" أنا مستمر في اضرابي عن الطعام، ولن اتناول اي شيء حتى لو اضطررت للامتناع عن شرب الماء".

وقد بدا الاعياء واضحا على الاسير القواسمي، حيث تابع قائلا:" لقد أخبرني الاطباء بأن وضعي الصحي خطر، ومن المحتمل ان اصاب بنكسه خلال 24 ساعة، وقد لا يتمكن الاطباء من مساعدتي، وأنا مستمر في اضرابي".



وكانت المحكمة العليا للاحتلال، اصدرت يوم الاربعاء، قرارًا يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 77 يومًا، حيث يواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي.