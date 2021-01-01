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اعلام اسرائيلي: لقاء مرتقب بين بينيت وبوتين الشهر الجاري

الخميس 07 أكتوبر 2021 03:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعلام اسرائيلي: لقاء مرتقب بين بينيت وبوتين الشهر الجاري



القدس المحتلة/سما/

تجري تل أبيب وموسكو اتّصالات متقدّمة، لإجراء اجتماع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو.

ووفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، فإنّه من المقرر عقد الاجتماع بين الجانبين، خلال الشهر الجاري، في ظلّ احتمال العودة "القريبة" من جانب طهران، لمفاوضات الاتفاق النووي بفيينا.

وذكرت هيئة البثّ أن موسكو أشارت إلى أن الموعد المتوقع لعقد الاجتماع بين بينيت وبوتين، هو 22 من الشهر الجاري. ولفتت الهيئة إلى أنه "وفقًا لمصادر معنية بالموضوع (لم تسمّها)، لم يتم تحديد هذا التاريخ بعد (بشكل رسمي)، ويمكن تأجيله".

ولفتت القناة إلى أن إسرائيل "تقوم بنوع من الهجوم الدبلوماسيّ، تجاه ما يبدو أنه عودة إلى مفاوضات القوى (العالمية) مع إيران".

وستصل المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل يوم الأحد المقبل إلى إسرائيل في زيارة تم تأجيلها منذ آب/ أغسطس الماضي، وفي هذا الصدد، قالت القناة إنّه من المتوقَّع أن يُطرَح موضوع إيران خلال الزيارة.

ومن المقرّر أن يتوجه وزير الخارجية الإسرائيليّ، يائير لابيد، الأسبوع المقبل إلى واشنطن، للقاء نظيره الأميركي، أنتوني بلينكين.

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