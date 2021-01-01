  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تراجع أسعار الغاز عالميا بعد تصريحات بوتين

الخميس 07 أكتوبر 2021 03:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع أسعار الغاز عالميا بعد تصريحات بوتين



موسكو/سما/


تقلبت أسعار الغاز بشدة، اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت بنسبة مذهلة بلغت 60% خلال يومين فقط في أوروبا، قبل أن تنخفض بسرعة بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للمساعدة في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وتراجعت العقود الآجلة في هولندا والمملكة المتحدة بأكثر من 7%، بعد تسجيلها أرقام قياسية جديدة في وقت سابق بشأن المخاوف المتزايدة من نقص الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".


و تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أيضا بنسبة 8.3% بعد أن استقرت عند أعلى مستوى لها في 12 عاما في اليوم السابق فقط.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن بلاده كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز لعملائها في أوروبا وآسيا وجميع أنحاء العالم، وإنها تفي دوما بجميع التزاماتها.

وأضاف بوتين خلال اجتماع حول مسائل الطاقة: "أود سماع مقترحاتكم زملائي الأعزاء، بشأن ما يمكننا فعله لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي. نحن جاهزون لمثل هذا العمل ونرغب في أن يجري على أساس تجاري، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين".

يؤكد التراجع السريع في الأسعار - بعد أسبوع من المكاسب المستمرة تقريبا - مدى التقلب الشديد الذي وصلت إليه أسواق الطاقة في الأيام الأخيرة، مما أثار المخاوف من التضخم في جميع أنحاء العالم.

في ظل المخاوف بشأن نقص الإمدادات، قال بوتين إنه يجب الالتزام بالواجبات التعاقدية المتعلقة بنقل وضخ الغاز عبر الأراضي الأوكرانية، وإنه لا يجب وضع أحد في موقف صعب، بما في ذلك أوكرانيا، رغم ضعف العلاقات الثانئية للبلدين.

وأضاف مخاطبا نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك: "دعونا نفكر في زيادة محتملة في الإمدادات بالسوق، ولكن يجب أن يتم ذلك بعناية".

#فلاديمير بوتين #بوتين #روسيا #اوروبا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع الساعات الخمس بين وفد "حماس" والمخابرات المصرية

غزة: الغرف التجارية تعلن البدء باستقبال طلبات الحصول على تصاريح دخول جديدة لـ"إسرائيل"

لهذا السبب .. اعتقال السائق الذي أبلغ عن أسرى نفق الحرية الستة

مصدر أمني إسرائيلي : حصلنا على معلومات مهمة بشأن أراد

للمرة الأولى منذ 1948.. ساعر يقيد مدة ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

مصدر في "حماس" يكشف عن اتفاق مع مصر على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

الشؤون المدنية تبلغ الغرف التجارية في غزة بموافقة" إسرائيل" على منح 2500 تصريح عمل جديد

الأخبار الرئيسية

غزة-3

صحيفة: جملة تسهيلات لغزة بدءاً من الأحد

غولدا مئير في أحد المواقع العسكرية في سيناء (مكتب الصحافة الحكومي)

"إسرائيل" تكشف معلومات عن ضابط مصري أنقذها من "هزيمة مُذلة" في حرب أكتوبر

تصريح

غزة: الغرفة التجارية تعلن معايير التقدم للحصول على التصاريح الجديدة (مرفق رابط التسجيل)

قناة عبرية تزعم: إدارة بايدن بعثت "رسالة تحذيرية" للرئيس عباس.. وهذا ما جاء فيها

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والمصري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية