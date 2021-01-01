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بلينكن: نرحب بإعلان المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية

الخميس 07 أكتوبر 2021 03:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكن: نرحب بإعلان المبعوث الأممي الجديد للصحراء الغربية



واشنطن/سما/

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن ترحيبه بتعيين الدبلوماسي الإيطالي ستافان دي ميستورا مبعوثا أمميا خاصا بملف الصحراء.

وكتب بلينكن في تغريدة: "أرحب بإعلان المبعوث الشخصي الجديد للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا. تدعم الولايات المتحدة بالكامل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لتعزيز مستقبل سلمي ومزدهر لشعوب المنطقة".


وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له خاصا بملف الصحراء، ليحل مكان هورست كوهلر الذي استقال منذ أكثر من عامين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن في ديسمبر المنصرم أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

وأضاف ترامب، أن "اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".

#أنتوني بلينكن #واشنطن #الصحراء الغربية #المغرب #الجزائر

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