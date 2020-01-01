إسبانيا تثأر من إيطاليا وتوقف سلسلة "الآزوري" القياسية بعدم الهزيمة (فيديو)

روما/سما/

تأهل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بفوزه على نظيره الإيطالي 2-1 في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلان.

وافتتح المهاجم الإسباني فيران توريس التسجيل عند الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء.



وتلقى المنتخب الإيطالي ضربة موجعة في الدقيقة الـ42 بتعرض قائده ليوناردو بونوتشي للطرد بعد نيله الإنذار الثاني عقب تدخل عنيف على سيرجيو بوسكيتس.



وعزز توريس تقدم "الماتادور" الإسباني بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع للشوط الأول.



وسجل المنتخب الإيطالي هدفا متأخرا في الدقيقة الـ83 عن طريق لورينزو بيليغريني لم يكن كافيا لتجنب الخسارة الأولى للآزوري بعد سلسلة من 37 مباراة بدون هزيمة (رقم قياسي).



وبفوزه اليوم، ثأر "الماتادور" من "الآزوري" الذي حسم مواجهتهما السابقة في نصف نهائي كأس أوروبا الأخيرة "يورو 2020" بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في طريقه للتتويج بالكأس على حساب إنجلترا في لندن.