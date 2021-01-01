الفدائي الأولمبي يتفوق على المنتخب اللبناني برباعية

الرياض/سما/

قاد نجم الفدائي الأولمبي محمد ديرية منتخبنا الوطني الأولمبي للفوز على منتخب لبنان 4-2 في ثاني مواجهات الفدائي في بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما، والتي أقيمت، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية.

بدأ منتخبنا الأولمبي بقوة مع انطلاق الشوط الأول وبدت رغبة اللاعبين في السيطرة على الكرة من خلال الضغط المبكر من الأطراف والعمق والذي ترجم بالهدف الأول في الدقيقة 7 عبر النجم محمد ديرية بعد أن سدد الكرة بطريقة احترافية سكنت شباك المنتخب اللبناني.

واصل الفدائي الأولمبي استحواذه على اللعب من خلال السيطرة على منطقة الوسط وتنوع الأداء عبر الأطراف الذي تميز بها أنشط لاعبي الفدائي الأولمبي بدر موسي ونجح في اقتحام منطقة جزاء المنتخب اللبناني من الجهة اليمنى، ويمرر لزميله المتألق ديرية الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني لمنتخبنا الأولمبي في الدقيقة 12.

ورغم الأداء المميز لكتيبة الفدائي ورغبة اللاعبين في توسيع الفارق استغل المنتخب اللبناني إحدى الكرات المرتدة ونجح في تقليص الفارق عبر لاعبه محمد ناصر في الدقيقة 27.

وشهدت الدقائق الأخيرة هجمات متبادلة بين المنتخبين والتي لم تحمل أي جديد في ظل التعليمات المتواصلة من قبل المدير الفني إيهاب أبو جزر المدير الفني لتأمين المناطق الخلفية لينتهي الشوط الأول بتقدم الفدائي بهدفين لهدف.

لم يتغير الحال في الشوط الثاني ويظهر خالد النبريص مبكرا بالهدف الثالث في الدقيقة 46 مستغلاً تمريرة المتألق بدر موسي في ظل الأداء الجماعي للفدائي الأولمبي في كافة الخطوط وسط تألق ثنائي وسط الملعب حامد حمدان وأحمد أبو حسنين.

ورد المنتخب اللبناني بهجمة منظمة أحرز خلالها الهدف الثاني عبر البديل خليل بدر في الدقيقة 61، ليدرك لاعبي الفدائي خطورة الموقف ويعود ديرية لممارسة موهبة التسجيل بالهدف الرابع في الدقيقة 74 بعدما استقبل رأسية زميله خالد النبريص وسددها بالمرمى.

واصل الفدائي الأولمبي محاولاته لتعزيز النتيجة في ظل الانضباط الدفاعي للتعامل مع هجمات المنتخب اللبناني، ومع مرور الوقت أشرك الجهاز الفني الثلاثي جمال حمد وأحمد كلاب ومحمد الترامسي لتأمين النواحي الدفاعية ليحافظ منتخبنا على نتيجة المباراة بالفوز على المنتخب اللبناني 4/2.

فيما يختتم منتخبنا الأولمبي مبارياته في دور المجموعات بلقاء المنتخب الإماراتي الجمعة.