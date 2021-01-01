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بالصور: الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 77 يوماً يلتقي بوالديه

الخميس 07 أكتوبر 2021 12:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 77 يوماً يلتقي بوالديه



القدس المحتلة/سما/

التقى الأسير مقداد القواسمي المضرب عن الطعام منذ 77 يومًا، مساء اليوم الأربعاء، بوالديه للمرة الأولى، في مستشفى "كابلان" بمدينة "تل أبيب" المحتلة.

يذكر أنّ نادي الأسير الفلسطيني، حذّر في وقت سابق، من تدهور الحالة الصحي للأسير القواسمي، في ظل معلومات مؤكدة بأنّ واقعه الصحي إثر الإضراب قد يوصله إلى مرحلة الاستشهاد في حال لم تستجب محاكم الاحتلال لمطالبه.

ونقلت إدارة مستشفى"كابلان" الإسرائيلي في "تل أبيب" الأسير المضرب عن الطعام مقداد القواسمي 24 عامًا، قبل أيام، إلى غرفة العناية المركزة.


 

 
وقالت عائلة الأسير: إنّ "إدارة المستشفى نقلت ابنها إلى غرف العناية المركزة بعد تدهور جديد طرأ على وضعه الصحي؛ في ظل تعنت الاحتلال ورفض الاستجابة لمطلبه بتحديد وإنهاء اعتقاله الإداري".

وأكّدت عائلته، أنّ مقداد سيواصل إضرابه عن الطعام رغم عدم تجاوب النائب العام الإسرائيلي لمطالبه بوقف اعتقاله الإداري أو تحديد سقف له.



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#الاسير مقداد القواسمي #الاحتلال الاسرائيلي #الاسرى الفلسطينيين

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