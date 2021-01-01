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غزة: الغرفة التجارية تعلن معايير التقدم للحصول على التصاريح الجديدة (مرفق رابط التسجيل)

الخميس 07 أكتوبر 2021 12:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الغرفة التجارية تعلن معايير التقدم للحصول على التصاريح الجديدة (مرفق رابط التسجيل)



غزة/سما/

أصدرت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ، مساء اليوم الأربعاء، إعلاناً بخصوص طلبات تصاريح العمل الجديدة، ورابط التسجيل الإلكتروني حفاظا على السلامه الصحية ولراحة المواطنين وعدم الإختلاط بسبب جائحة كورونا .

وقالت الغرفة في بيانٍ صحفي : "إنّه بناء على تعليمات صادرة من وزارة الشؤون المدنية، بتخصيص عدد 700 تصريح للغرفة، للدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، والضفة الغربية، فقد تقرر فتح باب التسجيل للحصول على التصاريح بشكل إلكتروني".

وأضافت أنّ "عملية الحصول على التصاريح ستتم وفق عدة معايير، منها أنّ لا يقل عمر المتقدم عن 26 عاماً، وأنّ لا يزيد عن 60 عاماً، وأنّ يكون متزوجاً، ولا يكون موظفاً"، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه لا يُسمح التقديم للنساء.


 
وأكّدت على أنّ من بين المعايير كذلك، أنّ يكون المتقدم من سكان محافظة غزة فقط، وأنّ يكون حاصلاً على تطعيم "كورونا"، مُشيرةً إلى أنّه تم تفعيل التسجيل الإلكتروني، حفاظاً على السلامة الصحية ولراحة المواطنين وعدم الاختلاط، بسبب جائحة "كورونا".

وأهابت الغرفة التجارية، بكافة المواطنين، التسجيل الإلكتروني فقط وعدم المراجعة في مقر الغرفة بغزّة، مُشيرةً إلى أنّه فور انتهاء عملية التسجيل والمراجعة والتدقيق لكافة الطلبات، فستتم عملية القرعة الإلكترونية في وزارة الشؤون المدنية.

ودعت في ختام بيانها، كل من سلَّم نسخة ورقية في مقر الغرفة بغزّة، اليوم الأربعاء، إلى تأكيد عملية التسجيل على الرابط المرفق.

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