الصحة بغزة تعلن عن فتح باب التنافس لأشغال مواقع إشرافية في مرافقها

غزة /سما/

أعلن محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة ، عن بدأ المرحلة الأولى من التناقس لإشغال المواقع الإشرافية لعدد من الدوائر في وزارة الصحة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد و ذلك تماشيا مع مصلحة العمل و متطلباته داخل مرافق الوزارة المختلفة .

و دعا أ. حماد جميع الموظفين ممن تنطبق عليهم الشروط الدخول على موقع ديوان الموظفين العام و التقدم للوظائف الاشرافية وفقا للمطلوب و الشروط المعلن عنها و موافاة الشؤون الادارية بصورة عن المؤهل العلمي و صورة عن كشف الدرجات متمنياً التوفيق لكافة الموظفين والموظفات المتقدمين ضمن هذه المرحلة التي ستساهم في إحداث حالة من التنافس المحمود بين الموظفين لاختيار الكفاءات و التي تساهم في تطوير العمل داخل مرافق الوزارة بما يضمن تقديم الخدمات الصحية و الادارية بكفاءة و فاعلية و تساهم في تحسين الاداء الوظيفي .