  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة عبرية تزعم: إدارة بايدن بعثت "رسالة تحذيرية" للرئيس عباس.. وهذا ما جاء فيها

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم: إدارة بايدن بعثت "رسالة تحذيرية" للرئيس عباس.. وهذا ما جاء فيها



القدس المحتلة /سما/

زعمت القناة "12" العبرية، إن الإدارة الأمريكية أرسلت "رسالة تحذيرية"، حسب وصفها، إلى الرئيس محمود عباس تطالبه فيها بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية.

ووفق مراسل القناة 12 للشؤون السياسية إيهود يعاري، فإن إدارة بايدن طالبت عباس أيضاً بتغيير حكومة محمد اشتية، بأخرى تمثل جميع الفلسطينيين، على حد تعبيره.

وأشار يعاري الى أن من بين المطالب التي جاءت في رسالة الإدارة الأمريكية للرئيس، "التوقف عن التهديد بتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، بالإضافة "للتوقف عن التلاعب مع حركة حماس، التي وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط لا تلزمهم بالموافقة على شروط الرباعية الدولية"، بينما يصر الرئيس على أن تعترف حماس بالقرارات الدولية وشروط الرباعية قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفق زعمه

#الادارة الامريكية #اسرائيل #السلطة الفلسطينية #ادارة بايدن #حكومة اشتيه #الحكومة الاسرائيلية #الرئيس عباس #ابو مازن #حركة حماس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع الساعات الخمس بين وفد "حماس" والمخابرات المصرية

غزة: الغرف التجارية تعلن البدء باستقبال طلبات الحصول على تصاريح دخول جديدة لـ"إسرائيل"

لهذا السبب .. اعتقال السائق الذي أبلغ عن أسرى نفق الحرية الستة

مصدر أمني إسرائيلي : حصلنا على معلومات مهمة بشأن أراد

"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع عباس كامل

للمرة الأولى منذ 1948.. ساعر يقيد مدة ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

مصدر في "حماس" يكشف عن اتفاق مع مصر على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

الأخبار الرئيسية

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والمصري

الكشف عن تفاصيل رسالة بعثتها الإدارة الأمريكية إلى مكتب بينيت بشأن الاستيطان

شقيق الأسير محمود العارضة يروي تفاصيل لأول مرة عن عملية "نفق الحرية"

حماس ومصر

تقرير يكشف تفاصيل المحادثات غير المباشرة بين حماس واسرائيل.. وأسباب تعثر صفقة الاسرى

حسين الشيخ عن قرار بناء الاف الوحدات الاستيطانية بقلنديا: تمهيد لانفجار قادم وتقليص للخيارات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية