قناة عبرية تزعم: إدارة بايدن بعثت "رسالة تحذيرية" للرئيس عباس.. وهذا ما جاء فيها

القدس المحتلة /سما/

زعمت القناة "12" العبرية، إن الإدارة الأمريكية أرسلت "رسالة تحذيرية"، حسب وصفها، إلى الرئيس محمود عباس تطالبه فيها بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية.

ووفق مراسل القناة 12 للشؤون السياسية إيهود يعاري، فإن إدارة بايدن طالبت عباس أيضاً بتغيير حكومة محمد اشتية، بأخرى تمثل جميع الفلسطينيين، على حد تعبيره.

وأشار يعاري الى أن من بين المطالب التي جاءت في رسالة الإدارة الأمريكية للرئيس، "التوقف عن التهديد بتعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، بالإضافة "للتوقف عن التلاعب مع حركة حماس، التي وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط لا تلزمهم بالموافقة على شروط الرباعية الدولية"، بينما يصر الرئيس على أن تعترف حماس بالقرارات الدولية وشروط الرباعية قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفق زعمه