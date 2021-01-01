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لاجئة فلسطينية مُرشحة لجائزة أكثر طالب نفوذاً في العالم

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاجئة فلسطينية مُرشحة لجائزة أكثر طالب نفوذاً في العالم



واشنطن /سما/

 أعلنت المنظمة العالمية لجائزة التكنولجيا ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، عن اختيار الطالبة الفلسطينية آية يوسف التي ولدت ونشأت في مخيم للاجئين في لبنان، كواحدة من أفضل 50 متأهلاً للتصفيات النهائية لجائزة Chegg Global Student"" لعام 2021 التي تمنح لأكثر طالب تأثيراً في العالم.

وتم ترشيح أكثر من 3500 مرشح من 94 دولة حول العالم بسبب تأثيرهم الحقيقي على التعليم وحياة أقرانهم والمجتمع من حولهم.

يُشار إلى أنّ آية يوسف من مخيم برج البراجنة ودرست في مدارس "الإونروا" والتحقت بكلية الهندسة المعمارية في الجامعة الأمريكية ببيروت، وتعمل في برامج الأمم المتحدة لتوجيه الشباب حول العالم.

وتعتبر جائزة Chegg Global Student مفتوحة لجميع الطلاب الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عامًا والمسجلين في مؤسسة أكاديمية أو برنامج تدريب ومهارات.

وسيتم الإعلان عن الطالب الفائز الشهر وسيحصل على جائزة قدرها 100،000 دولار.

#المنظمة العالمية لجائزة التكنولجيا #الفلسطينية آية يوسف #لاجئة فلسطينية #مخيمات اللاجئين #اللاجئين الفلسطينيين

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