غرفة تجارة غزة تعلن استقبال 10447 طلب تصريح

غزة /سما/

أعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم الأربعاء أنها استقبلت 10.447 طلب للعمال بغرض الحصول على تصريح عمل داخل فلسطين المحتلة والضفة الغربية وذلك بعد إعلان وزارة الشؤون المدنية في قطاع غزة.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة رشاد حماد في بيان نشرته الغرفة عبر فيسبوك، أن الغرفة استقبلت منذ ساعات الصباح الباكر 10.447 طلب من محافظة غزة فقط،

وقال: "يأتي هذا العدد الكبير من الطلبات في ظل ارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة والتي تجاوزت أكثر من 65 % وارتفاع نسبة الفقر الأمر الذي دفع آلاف المواطنين لأبواب الغرفة التجارية في محافظة غزة".

وأوضح عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور أن وزارة الشؤون المدنية أعلنت في وقت سابق موافقة الاحتلال الإسرائيلي على منح عدد 2600 تصريح عمل جديد موزعة على محافظات قطاع غزة.

وأشار "العاوور" أن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ستصدر إعلان مساء اليوم يوضح آلية التعامل وتقديم الطلبات من خلال رابط الكتروني عبر صفحة الغرفة على الفيسبوك، وذلك في إطار التخفيف وتسهيل عملية استقبال الطلبات.