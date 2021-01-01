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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والمصري

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين الفلسطيني والمصري



رام الله /سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

ووضع الرئيس السيسي، نظيره أبو مازن في صورة آخر الاتصالات والجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا على ثبات الموقف المصري الداعم للدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس محمود عباس، والتمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، أطلع الرئيس المصري، الرئيس عباس على نتائج لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي جرى مؤخرا في مصر، والذي أكد فيه على ضرورة دفع جهود السلام وإجراءات بناء الثقة، وتوفير مناخ مناسب لإطلاق عملية سياسية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتوحيد البيت الفلسطيني، وأنها ستواصل تحركاتها وجهودها من أجل عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، والمباشرة في عملية إعادة الإعمار.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع الأراضي الفلسطينية، وتعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية.

بدوره، أعرب الرئيس عباس عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية بقيادته الحكيمة، لدعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأكد  الرئيس على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل وفق الشرعية الدولية وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أهمية تحقيق التهدئة الشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وغيرها من الممارسات العدوانية، لأن كل ذلك يؤدي إلى تقويض حل الدولتين، الأمر الذي لا يمكن قبوله.

وجدد الرئيس التأكيد على جاهزية العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية يقبل جميع أطرافها بالشرعية الدولية.

وقد هنأ الرئيس محمود عباس، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر المجيدة.

#الرئيس عباس #الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

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