الكشف عن تفاصيل رسالة بعثتها الإدارة الأمريكية إلى مكتب بينيت بشأن الاستيطان

القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، عن فحوى رسالة بعثتها الادارة الامريكية الى مكتب رئيس وزراء اسرائيل نفتالي بينت بشأن الاستيطان.

وأفاد موقع واللا العبري نقلا عن مسؤولين "إسرائيليين" كبار مطّلعون على التفاصيل، بأن إدارة بايدن بعثت الأسبوع الماضي رسالة هادئة إلى مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت تطالب بوقف البناء الجديد في مستوطنات الضفة الغربية.

وأشار المسؤولون وفق واللا الاسرائيلي، إلى أنه من المحتمل أن تصبح قضية المستوطنات بؤرة توتر بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، لكن كلاً من البيت الأبيض ومكتب بينيت يريدان تجنب ذلك ومحاولة الوصول إلى تفاهمات عبر قنوات هادئة.

ووفق الموقع العبري، فإن المسؤولين "الإسرائيليين" قالوا إن نائب السفير الأمريكي في القدس مايكل راتني اتصل بمسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي وقالوا إن إدارة بايدن تود أن ترى ضبط النفس أو الحد من التخطيط والبناء الجديد في المستوطنات.

