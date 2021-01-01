  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكشف عن تفاصيل رسالة بعثتها الإدارة الأمريكية إلى مكتب بينيت بشأن الاستيطان

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل رسالة بعثتها الإدارة الأمريكية إلى مكتب بينيت بشأن الاستيطان



القدس المحتلة /سما/

كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم، عن فحوى رسالة بعثتها الادارة الامريكية الى مكتب رئيس وزراء اسرائيل نفتالي بينت بشأن الاستيطان.

وأفاد موقع واللا العبري نقلا عن مسؤولين "إسرائيليين" كبار مطّلعون على التفاصيل، بأن إدارة بايدن بعثت الأسبوع الماضي رسالة هادئة إلى مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت تطالب بوقف البناء الجديد في مستوطنات الضفة الغربية.

وأشار المسؤولون وفق واللا الاسرائيلي، إلى أنه من المحتمل أن تصبح قضية المستوطنات بؤرة توتر بين "إسرائيل" والولايات المتحدة، لكن كلاً من البيت الأبيض ومكتب بينيت يريدان تجنب ذلك ومحاولة الوصول إلى تفاهمات عبر قنوات هادئة.

ووفق الموقع العبري، فإن المسؤولين "الإسرائيليين" قالوا إن نائب السفير الأمريكي في القدس مايكل راتني اتصل بمسؤولين كبار في مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي وقالوا إن إدارة بايدن تود أن ترى ضبط النفس أو الحد من التخطيط والبناء الجديد في المستوطنات.
 

#الادارة الامريكية #جو بايدن #المستوطنات الإسرائيلية #نفتالي بينت #الحكومة الاسرائيلية #البؤر الاستيطانية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع الساعات الخمس بين وفد "حماس" والمخابرات المصرية

غزة: الغرف التجارية تعلن البدء باستقبال طلبات الحصول على تصاريح دخول جديدة لـ"إسرائيل"

لهذا السبب .. اعتقال السائق الذي أبلغ عن أسرى نفق الحرية الستة

"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع عباس كامل

مصدر أمني إسرائيلي : حصلنا على معلومات مهمة بشأن أراد

للمرة الأولى منذ 1948.. ساعر يقيد مدة ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

مصدر في "حماس" يكشف عن اتفاق مع مصر على تثبيت التهدئة وإعادة إعمار غزة

الأخبار الرئيسية

شقيق الأسير محمود العارضة يروي تفاصيل لأول مرة عن عملية "نفق الحرية"

حماس ومصر

تقرير يكشف تفاصيل المحادثات غير المباشرة بين حماس واسرائيل.. وأسباب تعثر صفقة الاسرى

حسين الشيخ عن قرار بناء الاف الوحدات الاستيطانية بقلنديا: تمهيد لانفجار قادم وتقليص للخيارات

القدس

لأول مرة.. محكمة إسرائيلية تقر بحق اليهود في أداء "صلاة صامتة" بالأقصى.. والهباش يرد

الجيش يستعد للتصعيد.. واللا: حماس تمهل اسرائيل أسبوعين لحل مشكلة منحة قطر لرواتب موظفيها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية