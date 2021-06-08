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تمديد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الثالثة

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الثالثة



رام الله /سما/

مددت محاكم الاحتلال اليوم الأربعاء الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي خالد طافش للمرة الثالثة على التوالي ولمدة ثلاثة أشهر.

وبتاريخ 8/6/2021 جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق النائب الأسير خالد طافش، بعد اعتقاله بتاريخ 8/12/2020 إثر دهم وتفتيش منزله في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

يذكر أن النائب طافش، أسير محرر اعتقل لدى سلطات الاحتلال مرات عديدة، وهو أحد قيادات الحركة الإسلامية في محافظة بيت لحم وأحد المبعدين لمرج الزهور.

وانتخب طافش عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي في دورته الثانية، واعتقل بعدها مرات عديدة، جلها في الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 60 نائبًا.

#محكمة الاحتلال #الاعتقال الاداري #سلطات الاحتلال #السجون الاسرائيلية

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