تمديد الاعتقال الإداري للنائب خالد طافش للمرة الثالثة

رام الله /سما/

مددت محاكم الاحتلال اليوم الأربعاء الاعتقال الإداري بحق النائب في المجلس التشريعي خالد طافش للمرة الثالثة على التوالي ولمدة ثلاثة أشهر.

وبتاريخ 8/6/2021 جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق النائب الأسير خالد طافش، بعد اعتقاله بتاريخ 8/12/2020 إثر دهم وتفتيش منزله في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

يذكر أن النائب طافش، أسير محرر اعتقل لدى سلطات الاحتلال مرات عديدة، وهو أحد قيادات الحركة الإسلامية في محافظة بيت لحم وأحد المبعدين لمرج الزهور.

وانتخب طافش عام 2006 عضوا في المجلس التشريعي في دورته الثانية، واعتقل بعدها مرات عديدة، جلها في الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث وصل عدد الذين مروا بتجربة الاعتقال 60 نائبًا.