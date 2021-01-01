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الصحة: لقاحات "كورونا" آمنة للحوامل وتحميهم من مضاعفات الإصابة

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: لقاحات "كورونا" آمنة للحوامل وتحميهم من مضاعفات الإصابة



غزة /سما/

أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بغزة ماهر شامية، أن اللقاحات المتوفرة للسيدات الحوامل ضد فيروس "كوفيد _19 " آمنة.

وذكر في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن اللقاحات اثبتت فعاليتها في حمايتهن من خطر الإصابة بمضاعفات اثناء الحمل، إضافة لعدم تأثيرها عليهن في كل مستويات الحمل.

وأوضح أن السيدات الحوامل اللواتي تلقين اللقاح وتمت اصابتهن بفيروس كورونا كانت درجة الاعراض لديهن أقل من الحوامل اللواتي ثبت اصابتهن بالفيروس ولم يتلقين اللقاح.

ودعا شامية السيدات الحوامل للإسراع الى مراكز التطعيم المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة لتلقي اللقاح، وتحسبا لموجة وبائية قادمة.

يذكر أن وزارة الصحة تسعى عبر حملات التطعيم التي تنظمها على مستوى قطاع غزة إلى حصول المواطنين على اللقاح بما يقلص من حدة الموجة الوبائية القادمة ويحد من تأثيراتها الصعبة، وتقليل نسبة الحالات الخطرة والوفيات بين المواطنين.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #لقاحات كورونا #النساء الحوامل

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