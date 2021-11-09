أحكام وتمديد وإفراجات عن أسرى

رام الله /سما/

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية اليوم، على الأسير عبد الرحمن عزت دشون من نابلس بالسجن الفعلي لمدة 7 أشهر وغرامة مالية 4 آلاف شيكل، علما أنه معتقل منذ 4 شهور، والأسير معتصم سليم أبو شخيدم من رام الله بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، والأسير محمد سامي أبو ظاهر من قرية أبو شخيدم بالسجن الفعلي لمدة 12 شهراً، اضافة الى غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، والأسير معتصم متعب دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس بالسجن الفعلي لمدة 5 أشهر، وغرامة مالية 3000 شيقل ، و الأسير عبد الرحمن عزت دشون من نابلس بالسجن 7 أشهر وغرامة مالية 4 آلاف شيكل ، والأسير المقدسي موسى زياد عطون من بلدة صور باهر بالسجن الفعلي لمدة 4 أشهر .

ومددت المحكمة اعتقال الأسير طارق محمد الأعرج من طولكرم الى تاريخ 24/11/2021، والأسير طارق أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين حتى تاريخ 9/11/2021 ، والأسير أسامة التميمي من قرية دير نظام غرب رام الله حتى تاريخ 9/11/2021، والأسيرة هيام الرجوب زوجة الأسير سليم رجوب من الخليل حتى الثلاثاء القادم وهي معتقلة منذ 35 يوما.

من جهة اخرى، أفرج الاحتلال عن الأسير المقدسي مالك جودت أبو اسنينه بعد اعتقال استمر 14 شهرا، والأسير فاروق حمايل من نابلس بعد اعتقال استمر 3 شهور ونصف ، وعن المقدسيين قيس ومروان وعلي وعبد الله مصطفى، وأحمد الأفغاني، بعد اعتقالهم فجر امس من بلدتهم العيساوية ، و الأسير داوود بني شمسه من بلدة بيتا جنوب نابلس، بعد اعتقال استمر 3 أشهر، والأسير محمود عصيدة من بلدة تل غرب نابلس بعد 14شهراً في الأسر والأسير عدنان أبو حويله من نابلس بعد 13 شهراً من الاعتقال سجون الاحتلال.