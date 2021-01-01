“الأوقاف” وهيئة تسوية الأراضي توقعان اتفاقية تعاون لتسجيل الأراضي الوقفية

رام الله /سما/

وقع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة تسوية الأراضي السيد محمد شراكة اتفاقية تعاون مشترك لتسجيل وتثبيت الأراضي والأملاك الوقفية بالإضافة إلى بحث آليات تذليل كافة الصعوبات التي تعيق تثبيتها, وذلك في إطار جهود الطرفين لتثبيت تسجيل الأراضي من خلال مكاتب التسوية وسلطة الأراضي بكافة المحافظات .

ووضع أبو الرب الحضور بصورة واقع الأملاك والأراضي الوقفية في فلسطين بالإضافة إلى تشخيص واقع العقارات الوقفية وعددها والعقود والاتفاقيات المنظمة وجهود الوزارة مع جميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة من أجل حل كافة القضايا العالقة .

مؤكدا على استعداد الوزارة التام للتعاون من أجل تذليل كافة المعوقات التي تواجه قرارات تثبيت أراضي الوقف وحمايتها وتطويرها .

بدوره أعرب شراكة على استعداده التام للتعاون المباشر والدائم مع الوزارة, مؤكدا أن العمل في مشاريع التسوية مستمر، وأن الهدف الأسمى لهيئة تسوية الأراضي إعلان فلسطين منتهية التسوية، وضمان حقوق المواطن الفلسطيني في الوطن والشتات وتذليل كافة العقبات امام تثبيت ملكية الأراضي الخاصة والعامة والوقفية .

واستعرض شراكة العديد من القضايا العالقة مؤكدا استعداد الهيئة على التعامل بإيجابية كبيرة بما فيه حفظ الأملاك الوقفية، وذلك لتحقيق رؤية وإستراتيجية الوقف وفق القوانين والأنظمة المتبعة.

مؤكدا أنه أعطى تعليمات لكافة ماموري التسوية في مختلف المحافظات للتعاون مع مدراء الأوقاف كل في منطقته .