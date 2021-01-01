الأولى منذ توليه المنصب.. لابيد يتجه لواشنطن الأسبوع المقبل وإيران محور اللقاءات

القدس المحتلة /سما/

كشف موقع واللا العبري مساء يوم الأربعاء النقاب عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القادمة.



ووفقاً للموقع العبري، يتوجه لابيد الأسبوع المقبل لزيارة واشنطن، حيث سيلتقي بكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية لإجراء محادثات حول الملف الإيراني.



وأشار الموقع إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى التي يقوم بها لابيد إلى واشنطن منذ توليه منصبه، وستكون في الفترة بين 12 - 14 أكتوبر.



كما أوضح واللا أن لابيد سيلتقي بوزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبة الرئيس كاميلا هاريس.