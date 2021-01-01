والدة غولدين تهاجم حكومة بينت: مهما كان ثمن صفقة الأسرى باهظا ابني ليس للبيع

القدس المحتلة /سما/

هاجمت لئيا غولدين والدة الضابط الإسرائيلي المفقود في قطاع غزة هدار غولدين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت لعدم فعله أي شيء لاستعادة ابنها.



وقالت غولدين تعقيبا على تهدئة متوقعة بين قطاع غزة وإسرائيل: "العار يلاحقنا خاصة الآن بعد عملية حارس الأسوار، وعندما يستمر بينت في فعل الشيء نفسه".



وأضافت أن أياً من الأطراف المعنية في إسرائيل لم يطلعها على آخر المستجدات وأنها مجبرة على معرفتها في وسائل الإعلام.



وتابعت: "أنا مستاءة للغاية لأنني أعلق الآمال حقًا على بينيت، لا تزال هناك فرصة سانحة لكن لا أحد يتحرك، وبينت يتصرف وكأن يحيى السنوار صديقه".



وأوضحت أن بينيت لا يقول شيئًا مثل سلفه.



وتساءلت: "هل قررت إسرائيل التخلي عن الجنود؟، عليهم أن يقولوا ذلك لنا، وأن هذه هي السياسة الجديدة".



وفي وقت لاحق أشارت عقبت على أن صفقة الأسرى مقابل ابنها ستفرض على إسرائيل ثمنا باهظا كما صفقة شاليط، بالقول: "الأسعار في السوق وابني ليس للبيع، لا يوجد جندي في إسرائيل للبيع".