  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستفز المصريين بتغريدة حول نصر اكتوبر

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يستفز المصريين بتغريدة حول نصر اكتوبر



القدس المحتلة /سما/

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، سلسلة تغريدا على حسابه في "تويتر"، بمناسبة ذكرى "حرب أكتوبر 1973"، التي شهدت مواجهة بين مصر وسوريا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وقال أفيخاي أدرعي في تغريداته: "في أقدس أيام السنة، وهو يوم الغفران، غدر جيش الدفاع بهجومين متزامنين على الجبهتين المصرية والسورية، حقق بها المهاجمان بعض الإنجازات الميدانية في المراحل الأولى، ليعود جيش الدفاع ويأخذ زمام الأمور، قالبا الأمور رأسا على عقب على كلتا الجبهتين، محققا نصرا عسكريا واضحا على الجبهتين".

وأضاف أدرعي: "حرب "الغفران" أو حرب "أكتوبر"، بدأت بغتة، وكانت مفاجأة لتترك تداعيات أكثر مفاجأة..هذه الحرب فتحت أبواب السلام، وحولت العدو إلى صديق وشريك أساسي في صنع السلام في المنطقة..صفحة وانطوت..تنذكر وما تنعاد".

وأكمل: "في مثل هذا اليوم، السادس من أكتوبر /تشرين الأول عام 1973، وقعت حرب "يوم الغفران"، وهي رابع الحروب بين الدول العربية وإسرائيل منذ إعلان استقلالها عام 1948، لتكون آخر حرب نظامية واضعة اللبنة الأولى للسلام".

#الجيش الإسرائيلي #افيخاي ادرعي #اشرائيل #حرب اكتوبر 73 #مصر

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع الساعات الخمس بين وفد "حماس" والمخابرات المصرية

غزة: الغرف التجارية تعلن البدء باستقبال طلبات الحصول على تصاريح دخول جديدة لـ"إسرائيل"

لهذا السبب .. اعتقال السائق الذي أبلغ عن أسرى نفق الحرية الستة

"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع عباس كامل

مصدر أمني إسرائيلي : حصلنا على معلومات مهمة بشأن أراد

حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك

للمرة الأولى منذ 1948.. ساعر يقيد مدة ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

حماس ومصر

تقرير يكشف تفاصيل المحادثات غير المباشرة بين حماس واسرائيل.. وأسباب تعثر صفقة الاسرى

حسين الشيخ عن قرار بناء الاف الوحدات الاستيطانية بقلنديا: تمهيد لانفجار قادم وتقليص للخيارات

القدس

لأول مرة.. محكمة إسرائيلية تقر بحق اليهود في أداء "صلاة صامتة" بالأقصى.. والهباش يرد

الجيش يستعد للتصعيد.. واللا: حماس تمهل اسرائيل أسبوعين لحل مشكلة منحة قطر لرواتب موظفيها

1

الأرشيف الإسرائيلي ينشر بروتوكولات ووثائق تكشف النقاب عما جرى وراء الكواليس في حرب أكتوبر 73

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية