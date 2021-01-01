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باراك: المحاكم الإسرائيلية ليست صارمة مع العرب

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
باراك: المحاكم الإسرائيلية ليست صارمة مع العرب



القدس المحتلة /سما/

قالت رئيسة لوبي الكنيست عضو الكنيست كيرين باراك إن التغيير في التفكير ضروري في التعامل مع العنف في المدن المختلطة.
 
وأضافت باراك في مقابلة مع 103FM، "الهدف هو أولاً وقبل كل شيء التركيز على عدد من القضايا والترويج لها، وقد نتمكن من المساعدة في تعزيز المناطق الصناعية المشتركة".
 
وتابعت: "حتى لو قامت الشرطة بأهم إجراء فلا تزال هناك النيابة العامة والمحاكم التي تقود الأمور لكن العقوبات طفيفة ".
 
ونوهت أنه لا يمكن أن يكون ذلك دائمًا على حساب النظام في المجتمع الإسرائيلي، والمشكلة في التشريع.
 
وتطرقت باراك إلى الجهود المبذولة لمنع تكرار المواجهات والأحداث في الوسط العربي كما كانت خلال عملية "حارس الأسوار، وادعت أن المحاكم الإسرائيلية غير صارمة مع العرب.

#الكنيست الإسرائيلي #كيرين باراك #المحاكم الاسرائيلية #المجتمع العربي

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