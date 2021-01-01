“الديمقراطية” عن تصريحات شاكيد: لا تستحق سوى الازدراء والسخرية

غزة /سما/

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايليت شاكيد، بأنها لا تستحق سوى الازدراء والسخرية، كما لا يستحق مضيفو شاكيد، والتي أدلت بتصريحاتها على أرضهم، سوى الازدراء هم أيضاً، بعد أن تجردوا من كل الأحاسيس المؤيدة للقضية الفلسطينية ولحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وباتت وسائلهم الإعلامية منبراً للتطاول على هذه الحقوق وإنكارها.

وأضافت الجبهة، في بيان صحافي، أن شاكيد، المعروفة بتطرفها الصهيوني، تخطئ كثيراً إن هي اعتقدت، وللحظة واحدة، إن شعبنا يقيم رهانه على الفوز بحقوقه الوطنية المشروعة، على قبول دولة الاحتلال ورضاها.

وقالت الجبهة إن حقوقنا الوطنية ستنتزع بقوة النضال الميداني ضد الاحتلال والمستوطنين، وإرغامهم على دفع ثمن الاحتلال غالياً، بما يرغمهم على الرضوخ لإرادة شعبنا والاستسلام لقراره الوطني، ولحقوقه كاملة في تقرير المصير والعودة والاستقلال.

ودعت الجبهة، شاكيد إلى النظر جيداً حواليها، وقراءة مدققة لما يجري الآن في كامل أراضي فلسطين [67+48] من نهوض شعبي عارم، على طريق انتفاضة شاملة، تستعيد بطولات معركة القدس، ودروسها الغنية، وتضع دولة الاحتلال أمام واقع جديد، لن تستطيع معه أن تتهرب من استحقاقات حل القضية الوطنية بما يستجيب لقرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.