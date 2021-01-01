  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب يطلع على الإستعدادات لإجراء الانتخابات ويشارك بتكريم مجلس قروي مسلية السابق

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع على الإستعدادات لإجراء الانتخابات ويشارك بتكريم مجلس قروي مسلية السابق



جنين /سما/

 أطلع مدير مكتب لجنة الانتخابات المركزية في محافظة جنين مصطفى الزرعيني محافظ اللواء أكرم الرجوب ،اليوم ، على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية الاقتراع في الهيئات المحلية في محافظة جنين.

وجاء ذلك خلال القاء الذي جرى في مكتب المحافظ، حيث اعرب المحافظ عن الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الفلسطينية لإتمام عملية الإقتراع كنهج ديموقراطي يتيح الإستمرار في تداول السلطة المحلية و مشاركة المواطنين في صنع القرار و إدارة الشؤون المحلية وتحقيق التنمية.

وأبدى المحافظ، الإستعداد لعقد خمس ورشات عمل وحوارات جماهيرية تنظمها اللجنة بالتعاون مع الحكم المحلي تحت رعايته للحديث عن التفاصيل المتعلقة بالترشح و الانتخاب. كما تسلم المحافظ الملف الكامل لعملية الاقتراع.

وعلى صعيد اخر، شارك محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب في تكريم مجلس قروي مسلية السابق ، في احتفال نظمته حركة فتح / موقع الشهيد أمين أبو الرب في قاعة المجلس ، بمشاركة أمين سر إقليم حركة فتح في المحافظة عطا أبو ارميله ، ونائب المحافظ كمال أبو الرب ، ومؤسسات وفعاليات القرية وعدد من رؤساء الهيئات المحلية والشخصيات الاعتبارية في المحافظة .

من جهته ، أشاد اللواء الرجوب ، بجهود المجلس السابق على الخدمات التي قدمها للقرية من مشاريع تنموية وتطويرية عبر توجه المجلس للمانحين الدوليين لتمويلها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية و لشفافية ومصداقية أداء المجلس وعمله لاقت الاستجابة مما ساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين . متمنيا النجاح والتوفيق للمجلس الجديد في مسيرة بناء القرية وتطورها .

#محافظ جنين #اكرم الرجوب #انتخابات الهيئات المحلية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف كواليس اجتماع الساعات الخمس بين وفد "حماس" والمخابرات المصرية

غزة: الغرف التجارية تعلن البدء باستقبال طلبات الحصول على تصاريح دخول جديدة لـ"إسرائيل"

لهذا السبب .. اعتقال السائق الذي أبلغ عن أسرى نفق الحرية الستة

"حماس" تصدر بيانا حول لقاء قياداتها مع عباس كامل

مصدر أمني إسرائيلي : حصلنا على معلومات مهمة بشأن أراد

حقيقة تسبب طفل صيني عمره 13 عاما في أعطال منصات فيسبوك

للمرة الأولى منذ 1948.. ساعر يقيد مدة ولاية رئيس الوزراء في إسرائيل

الأخبار الرئيسية

حماس ومصر

تقرير يكشف تفاصيل المحادثات غير المباشرة بين حماس واسرائيل.. وأسباب تعثر صفقة الاسرى

حسين الشيخ عن قرار بناء الاف الوحدات الاستيطانية بقلنديا: تمهيد لانفجار قادم وتقليص للخيارات

القدس

لأول مرة.. محكمة إسرائيلية تقر بحق اليهود في أداء "صلاة صامتة" بالأقصى.. والهباش يرد

الجيش يستعد للتصعيد.. واللا: حماس تمهل اسرائيل أسبوعين لحل مشكلة منحة قطر لرواتب موظفيها

1

الأرشيف الإسرائيلي ينشر بروتوكولات ووثائق تكشف النقاب عما جرى وراء الكواليس في حرب أكتوبر 73

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية