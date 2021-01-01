الرجوب يطلع على الإستعدادات لإجراء الانتخابات ويشارك بتكريم مجلس قروي مسلية السابق

جنين /سما/

أطلع مدير مكتب لجنة الانتخابات المركزية في محافظة جنين مصطفى الزرعيني محافظ اللواء أكرم الرجوب ،اليوم ، على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية الاقتراع في الهيئات المحلية في محافظة جنين.

وجاء ذلك خلال القاء الذي جرى في مكتب المحافظ، حيث اعرب المحافظ عن الإهتمام الكبير الذي توليه الحكومة الفلسطينية لإتمام عملية الإقتراع كنهج ديموقراطي يتيح الإستمرار في تداول السلطة المحلية و مشاركة المواطنين في صنع القرار و إدارة الشؤون المحلية وتحقيق التنمية.

وأبدى المحافظ، الإستعداد لعقد خمس ورشات عمل وحوارات جماهيرية تنظمها اللجنة بالتعاون مع الحكم المحلي تحت رعايته للحديث عن التفاصيل المتعلقة بالترشح و الانتخاب. كما تسلم المحافظ الملف الكامل لعملية الاقتراع.

وعلى صعيد اخر، شارك محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب في تكريم مجلس قروي مسلية السابق ، في احتفال نظمته حركة فتح / موقع الشهيد أمين أبو الرب في قاعة المجلس ، بمشاركة أمين سر إقليم حركة فتح في المحافظة عطا أبو ارميله ، ونائب المحافظ كمال أبو الرب ، ومؤسسات وفعاليات القرية وعدد من رؤساء الهيئات المحلية والشخصيات الاعتبارية في المحافظة .

من جهته ، أشاد اللواء الرجوب ، بجهود المجلس السابق على الخدمات التي قدمها للقرية من مشاريع تنموية وتطويرية عبر توجه المجلس للمانحين الدوليين لتمويلها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الوطنية و لشفافية ومصداقية أداء المجلس وعمله لاقت الاستجابة مما ساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين . متمنيا النجاح والتوفيق للمجلس الجديد في مسيرة بناء القرية وتطورها .