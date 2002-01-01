محكوم مدى الحياة… أشرف أبو سرور محتجز بعزل “مجدو” بأوضاع صحية سيئة

رام الله /سما/

تواصل إدارة سجون الاحتلال احتجاز الأسير أشرف أبو سرور (40 عاماً) من مخيم عايدة بمدينة بيت لحم داخل عزل سجن “مجدو” بقسم (12)، بظروف وأوضاع صحية قاسية وسيئة، وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى أن الأسير أبو سرور يعاني من فقدان أسنانه بكلا الفكين، مما يسبب له صعوبة في تناول الطعام وبالتالي مشاكل في الهضم وآلام في المعدة، عدا عن إصابته بإمساك دائم، وهو بحاجة ماسة لتزويده بخلاط للطعام لكي يتمكن من تناول وجباته بشكلٍ طبيعي، وقد طلب ذلك عدة مرات من إدارة المعتقل لكنها لم تستجب له ولم تكترث لمطلبه.

وأضافت أن الأسير يشتكي أيضاً من أوجاع دائمة وحادة في الأذنين والرأس ومن مشاكل بالرؤية أُصيب بها خلال عام 2015 بعد الاعتداء عليه من قبل أحد ضباط سجن بئر السبع، حيث ضرب على رأسه وتم الاعتداء عليه بالعصي والأيدي والأرجل، ما أدى إلى إصابته في عينيه وهو بحاجة ماسة لرعاية لحالته، لكن إدارة السجن تهمل وضعه الصحي ولا تقدم له ما يلزمه من علاج أو طعام يناسب وضعه.

يذكر أن الأسير أبو سرور معتقل منذ 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وهو متزوج وأب لولدين، وبعد اعتقاله تعرض لتعذيب قاس أثناء استجوابه في مركز تحقيق “الجلمة”، حيث استمر التحقيق معه لمدة شهرين، وفق هيئة الأسرى.