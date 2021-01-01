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اشتية يستقبل القنصل البلجيكي ويبحث تعزيز التعاون المشترك

الأربعاء 06 أكتوبر 2021 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل القنصل البلجيكي ويبحث تعزيز التعاون المشترك



رام الله /سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في رام الله، القنصل البلجيكي الجديد ويلفريد بفيفر، وبحث معه آخر المستجدات وتعزيز التعاون المشترك.

وثمن رئيس الوزراء الدعم البلجيكي المستمر لفلسطين على كافة الأصعدة، مشيرا الى أهمية تعزيز برامج التعاون والتماشي مع الأولويات الوطنية، خاصة في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، لمواجهة البطالة بين صفوف الشباب، خاصة خريجي الجامعات.

واستعرض اشتية آخر المستجدات السياسية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، وفق الاتفاقيات الموقعة معها، كونه مطلبا وطنيا وشعبيا، ولإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين.

واطلع رئيس الوزراء القنصل البلجيكي على الوضع المالي الصعب بسبب استمرار إسرائيل باقتطاعاتها غير الشرعية من أموال المقاصة الفلسطينية، وانخفاض نسبة الدعم الخارجي.

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