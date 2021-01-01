مر على إضراب الفسفوس 83 يومًا… 7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله /سما/

يواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، ستة منهم احتجاجاً على اعتقالهم إداريًا، والسابع على ظروف عزله القاسية.

وبدأ الأسير محمد العارضة في الإضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين، احتجاجًا على العقوبات التي فرضت عليه من قبل إدارة سجن عسقلان منذ نقله إليه قبل 7 أيام، والعارضة هو أحد الأسرى الستة الذين أعيد اعتقالهم بعد انتزاعهم حريتهم لمدة أيام من سجن جلبوع.

وإلى جانب محمد العارضة، يواصل 6 أسرى إضرابهم احتجاجًا على الاعتقال الإداري، أقدمهم كايد الفسفوس المضرب منذ 83 يومًا.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى أن الأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ 77 يوما، وعلاء الأعرج منذ 59 يوما، وهشام أبو هواش منذ 51 يوما، ورايق بشارات منذ 46 يوما وشادي أبو عكر منذ 43 يوما.

ويعاني الأسرى المضربون أوضاعًا صحية غاية في الصعوبة ويزداد ضعهم سوءًا يومًا بعد يوم.

ويقبع مقداد القواسمة في مستشفى “كابلان”، فيما يقبع الفسفوس، والأعرج، وأبو هواش وبشارات في سجن “عيادة الرملة”، أما شادي أبو عكر فيقبع في زنازين سجن “عوفر”.