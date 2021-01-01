"العاد الاستيطانية" تسيطر على عقار في سلوان

القدس المحتلة /سما/

سيطرت جمعية العاد الاستيطانية، اليوم الأربعاء، على شقة سكنية تعود لعائلة فروخ، في حي وادي الربابة في بلدة سلوان، جنوب الأقصى.

واقتحم مستوطنو جمعية العاد الاستيطانية برفقة أفراد الشرطة والضباط، شقة يعيش فيها نضال فروخ دون وجوده وعائلته في المنزل، وعلى الفور قام المستوطنون بتغيير أقفال الشقة ووضع كاميرات المراقبة والانتشار فيها.

بلال فروخ – صاحب العقار- أوضح لمركز معلومات وادي حلوة-القدس، أن العائلة فوجئت باقتحام الشقة التي يعيش فيها شقيقه، وخلال محاولة العائلة الوصول إلى الشقة -التي تقع في الطابق الثاني-، منعتهم الشرطة واعتدت عليه بالضرب المبرح ورشتهم بغاز الفلفل، اعتقلت الشاب محمود فروخ.

وأضاف بلال فروخ أن المستوطنين سيطروا على الشقة بادعاء "تراكم الديون على شقيقي نضال"، وقال :" لا اعرف ما جرى، هناك أشخاص عليهم ديون بملايين الشواقل لكن لم يتم السيطرة على عقاراتهم بهذه الطريقة، وهذه الشقة ليست ملكا لنضال وعندي كافة الأوراق التي تثبت ملكيتي لها، وسأتابع الملف لإخراج المستوطنين من العقار".

وأوضح نضال فروخ أنهم تواصلوا مع شقيقه نضال في محاولة لمعرفة حقيقة ما جرى، وأبلغهم نيته الحضور إلى المنزل، موضحا لهم انه في رحلة مع العائلة في مدينة عكا.